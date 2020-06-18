Заказчика покушения на муниципала Адхамова в 2016 году экстрадируют из Украины

На сайте петербургского управления СК появилась информация о том, что обвиняемого в покушении на убийство муниципального депутата МО "Финляндский округ" Бахтияра Адхамова в 2016 году мужчину, уже задержанного на Украине, передадут ведомству.

Накануне объявленного в международный розыск Хусейна Дараева суд признал заказчиком убийства и приговорил его к 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

На устранение Адхамова злоумышленник потратил 5,2 млн рублей. Исполнитель преступления, известный суду, тоже находится в розыске.

Преступление состояло в том, что 31 марта исполнитель проник в больницу в Калининском районе, где депутат работает врачом, и произвел в него несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Адхамов смог выжить. Он до сих пор состоит в муниципальном совете.