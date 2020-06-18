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12:09

"Замарались все": Подсудимые по делу "Сети"* выступили с последним словом

фото ЗакС политика "Замарались все": Подсудимые по делу "Сети"* выступили с последним словом

В четверг, 18 июня, анархисты Виктор Филинков и Юлий Бояршинов выступили с последним словом по петербургскому делу "Сети". Выездное заседание 1-го Западного окружного военного суда проходило в здании 1-го Западного окружного военного суда.

Ранее признавший вину Бояршинов заявил, что никогда не разделял террористических взглядов и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Филинков высказался о жителе Пензы Егоре Зорине, с признательных показаний которого началось дело. Зорина сотрудники ФСБ задержали в феврале 2017 году, обнаружив при нем наркотики. После этого пензенец согласился сотрудничать со спецслужбой. Филинков предположил, что оперативники подкинули ему наркотические вещества, так как найденные при нем препараты не совпали с теми веществами, что нашли в крови у Зорина во время освидетельствования.

Признательные показания петербургских фигурантов дела Игоря Шишкина и Юлия Бояршинова Филинков объяснил соображениями прагматичности.

"Они не верят, что возможен какой-то другой исход, я их понимаю", - заявил подсудимый.

После этого он перечислил силовые и надзорные ведомства, которые так или иначе участвовали в деле против него или отказывались рассматривать заявления о пытках в отношении как Филинкова, так и других фигурантов:

"УФСБ, питерское, пензенское, МВД, которое выполняет приказы устные сотрудников ФСБ вообще без запинки, прокуратура, которую хватает только на то чтобы писать отписки, чтобы пригласить полковника, чтобы он зачитал с бумажки, отказался от реплики, запросить 9 лет, непонятно, это ручное ведомство или обещанные 10 лет. 

Мне обещали сотрудники ФСБ 10 лет. Сотрудники Следственного комитета, которые теряли все доказательства. Сотрудники ФСИН, которые отказываются регистрировать повреждения, которые обещают, что видеозаписи не будут утеряны, а потом оказывается, что их удалили, суды, которые избирали меру, продлевали ее. Законодательная власть, которая пишет такие статьи. Замарались все, как из этой ситуации выходить, я не знаю".

Приговор по петербургскому делу "Сети" будет оглашен в понедельник, 22 июня, в 12-00. Обвинение запросило 9 лет колонии общего режима для Филинкова и 6 лет для Бояршинова.

 

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России

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