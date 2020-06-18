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12:32

Цакунову присудили 750 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование

фото ЗакС политика Цакунову присудили 750 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование

Петербургский активист Михаил Цакунов, попавший под уголовное преследование в 2018 году после протестной акции "Он вам не царь" за якобы нападение на полицейского, получил от суда компенсацию в размере 750 тысяч рублей. Об этом пишет "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на адвоката Павла Ясмана.

"Я не доволен таким решением, мы с Цакуновым обсудим и решим, будем ли подавать жалобу", - сказал юрист.

Ранее активист требовал возмещения ему 2 млн рублей, но добиться своего не смог.

В СИЗО Цакунова продержали в общей сложности 356 дней, назначенный ему штраф в размере 100 тысяч рублей отменили - а впоследствии, по апелляции, сняли и обвинение. В его закрытом уголовном деле было указано, что при задержании 5 мая 2018 года он якобы выбил полицейскому зуб.

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