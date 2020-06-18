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13:26

Журналистка Прокопьева заметила, что обвинению не интересен текст, за который ее судят

фото ЗакС политика Журналистка Прокопьева заметила, что обвинению не интересен текст, за который ее судят

Обвиняемая в оправдании терроризма псковская журналистка Светлана Прокопьева поделилась своими впечатлениями от судебных заседаний, которые возобновились после смягчения карантинных мер. По ее наблюдению, текст, из-за которого, собственно, и началось ее преследование, почти не обсуждается в ходе прений, что для нее странно.

"Нас озарило: а саму колонку-то ни разу еще не озвучили! Адвокаты обратили на это внимание, прокурор нехотя начала читать (а это ведь тоже материалы дела, она просто пропускала эти страницы), но после первого абзаца судья прервал: "Ну все же знакомились, в курсе"", - рассказала она в Facebook.

На следующей неделе по видеосвязи ей предстоит послушать лингвистов-экспертов, чья обвинительная позиция ей давно известна.

"Видимо, так и будем обсуждать фантазии сторонних людей. В общем, то самое чувство, когда центральный элемент обвинения самому обвинению кажется лишним", - резюмировала Прокопьева.

Напомним, что тянущееся с начала 2019 года дело об оправдании терроризма началось из-за публицистической колонки Прокопьевой, в которой она порассуждала о причинах самоподрыва подростка в здании архангельского управления ФСБ. Политик Лев Шлосберг, проходящий по делу свидетелем, категорично заявляет о полной невиновности женщины. Между тем, ей грозит до семи лет лишения свободы.

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