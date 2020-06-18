В Кремле назвали "абсолютной чушью" информацию о подкупе избирателей перед плебисцитом

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков не верит, что опубликованная на "Дожде" статья о том, как в Москве предлагают деньги за регистрацию на онлайн-голосовании по Конституции, может быть правдивой.

"В этом контексте уместно еще раз вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо лживой информации. Если я не ошибаюсь, там речь шла о голосовании с помощью каких-то SIM-карт и так далее, ну что является абсолютной чушью", - известил Песков.

Сегодня ночью, добавим, домой к соавтору статьи, журналисту Антону Баеву приходили ночью полицейские.

В публикации рассказывается о том, что москвичам предлагают деньги за массовую регистрацию для онлайн-голосования по внесению изменений в Основной закон страны. Граждан ищут посредством WhatsApp, в качестве содействия по "услуге" предлагая по 75 рублей за создание одного аккаунта на сайте столичной мэрии - mos.ru - и по 50 рублей за голос в поддержку поправок.