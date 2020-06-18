Столичная мэрия отказала левым в митинге против поправок в Конституцию

Московская мэрия отказалась согласовывать митинг левых сил против внесения корректив в Основной закон страны, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку в городе, уведомил "МБХ медиа" лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Ожидаемо отказано, достаточно лицемерно. Московские власти черным по белому пишут о том, что „до 1 июля неблагоприятная санитарная обстановка ожидается, поэтому мы вам отказываем". Ссылаются как всегда на запрет массовых мероприятий на основании указа президента и мэра", - поделился Удальцов.

Отказ инициаторы мероприятия намерены обжаловать. Возмутительно, считает Удальцов, в это же время вовсю проводить подготовку к предстоящему параду Победы.

"Идет подготовка к параду, подготовка к голосованию, подготовка „Бессмертного полка", а это массовые мероприятия, при этом все остальное запрещается. Ясно, что это политическое действие, чтобы заткнуть оппозиции рот по крайней мере на время подготовки голосования по Конституции, этот вопрос мы и хотели на митинге обсудить", - констатировал представитель левых.

Ранее аналогичный отказ получили и петербургские коммунисты: Смольный также не разрешил им митинговать на тему поправок.