Играющий вымышленного политика Наливкина актер получил 5 суток ареста

Главный герой сатирических роликов, в которых демонстрируется деятельность несуществующего депутата Виталия Наливкина, получил от суда в Уссурийске пять суток административного ареста, передает "МБХ Медиа" со ссылкой на автора видеопроекта Андрея Клочкова.

"За ним просто приехали, забрали в отдел, посадили в камеру, на следующее утро отвезли на суд и впаяли пять суток. Наша полиция по этому поводу старательно отмалчивается, никак это не комментирует. Потому что сразу всем станет ясно, что они решили таким образом отыграться", - прокомментировал задержание Клочков.

Формальным поводом для лишения свободы стала приписываемая актеру нецензурная ругань в публичном месте.

Ролики про депутата Наливкина выкладываются на Youtube-канал BARRAkuda. В них показывается, как он борется с коррупцией и произволом у себя в регионе и приезжает решать проблемы лично. Оппонентом Наливкина в одном из сюжетов стал полицейский, прячущий в квартире мешки с незаконно добытыми наличными деньгами. МВД ранее инициировала проверку материалов на предмет неуважения к власти.