Роскомнадзор снимет блокировку с мессенджера Telegram

Роскомнадзор сообщил о достигнутой с прокуратурой договоренности относительно разблокировки сервиса Telegram. В ближайшее время он станет доступен на территории России. Чиновников, согласно пресс-релизу, приятно впечатлила готовность администрации Telegram противодействовать экстремистским и террористическим угрозам.

"Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков", - гласит сообщение.

Отмечается, что РКН приходится удалять ежедневно до 5 тысяч подобных запрещенных материалов.

Борьба ведомства с мессенджером, созданным Павлом Дуровым, ведется как минимум с весны 2018 года. Несмотря на установленную тогда блокировку, им продолжают пользоваться многие депутаты и чиновники, представляющие партию власти, поскольку обойти препятствие очень просто. Кроме того, в июне в Госдуму внесли законопроект, посвященный разблокировке сервиса.