18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:58

Горизбирком согласовал создание избирательных участков на подводных лодках

фото ЗакС политика Горизбирком согласовал создание избирательных участков на подводных лодках

Санкт-Петербургская избирательная комиссия согласовала создание избирательных участков для проведения голосования по поправкам в Конституцию на подводных лодках. Как сообщил на заседании 18 июня член ГИК Юрий Кузьмин, территориальный избирком №2 просит создать УИК на подводной лодке "Волхов", а ТИК №15 - на подлодке "Петропавловск-Камчатский". Также об образовании участков попросили и войсковые части, к которым относятся подводные лодки, уточнил Кузьмин. 

Помимо этого, Горизбирком разрешил провести досрочное голосование на судах, которые будут находиться в плавании. Оно должно пройти 22 июня, сообщил Кузьмин. Отвечают за голосование на судах территориальные избиркомы №2 и №3.

Напомним, голосование по Конституции назначено на 1 июля. При этом, отдать свой голос можно будет и в определенные часы с 25 по 30 июня. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
22:06 Беглов пообещал, что на голосовании по Конституции будут соблюдаться все антивирусные меры

21:03 Координатор "Голоса": Общественная палата отрицает реальность

20:58 Шендеровича удручает нежелание оппозиции договориться о тактике голосования по поправкам

20:25 Митянина и Башкетова встревожены участием детей в предстоящем параде Победы

19:59 Роспотребнадзор: Заметного спада заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах

19:26 Врачи просят возобновить прием больных в поликлиниках для раннего выявления рака

18:59 Член Общественной палаты обвинил движение за права избирателей "Голос" в провокациях

18:59 Возле станции Аэропорт появится современный детский сад

18:56 После открытия за вход в Летний сад не будут взимать плату

18:39 Петербургские антимонопольщики завели дело о "музыкальном" картеле

18:17 Cвященника отстранили от службы из-за членства в ЕР: ради восстановления он покинул партию, не изменив её идеалам

17:58 Активисты зафиксировали очередную крупную свалку в Горелово

17:35 Под Петербургом в Финском заливе заметили дельфинов

17:16 Непарламентские партии выступят в ЗакСе Петербурга 23 июня

17:16 В Москве задержали координатора проекта Gulagu.net Бориса Ушакова

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru