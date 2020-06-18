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Поправки в Конституцию

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16:16

Правозащитники юридически помогут принуждаемым к голосованию за поправки россиянам

фото ЗакС политика Правозащитники юридически помогут принуждаемым к голосованию за поправки россиянам

"Апология протеста" презентовала специальный проект "Право выбора", в рамках которого юристы будут оказывать бесплатную помощь гражданам, столкнувшимся с нарушением своих избирательных прав в ходе подготовки и проведения плебисцита по Конституции.

"Вся риторика властей сводится к тому, что агитировать против нельзя, проводить мирные акции протеста - нельзя, придавать огласке  неприятные моменты подготовки к дню голосования - тоже нельзя. А всех, кто пытается нарушить эти неписанные правила, несомненно ждут преследования. Это мы уже видели по ночному визиту к корреспонденту телеканала „Дождь", отказу в согласовании митинга 27 июня, задержаниям в Перми за расклейку листовок и многое другое", - доложил о целях спецпроекта глава "Апологии протеста" Алексей Глухов.

Организация готова оказать юридическую поддержку всем гражданам, столкнувшимся с давлением в период проведения голосования.

Добавим, чаще остальных о принуждению к участию в плебисците сообщают сотрудники бюджетных учреждений. Подобная "дилемма" не обошла стороной и петербургских работников госучреждений. ЗАКС.Ру рассказывал ранее, что проблема встревожила депутатов городского Заксобрания, в связи с чем они направили коллективное обращение к губернатору Александру Беглову.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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