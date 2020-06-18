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Поправки в Конституцию

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16:52

Мундепы Петербурга смогут не ходить на работу до шести раз в месяц

фото ЗакС политика Мундепы Петербурга смогут не ходить на работу до шести раз в месяц

Законодательное собрание Петербурга готовится рассмотреть законопроект, который даст право депутатам муниципальных образований на непостоянной основе несколько раз в месяц пропускать свою основную работу с сохранением зарплаты. В четверг, 18 июня, инициативу одобрил парламентский комитет по законодательству.

По словам председателя комитета Дениса Четырбока, ранее аналогичный законопроект приняла Госдума. Регионы же должны определить количество дней, которые муниципалы могут легально пропускать каждый месяц. 

Петербургские депутаты решили, что к первому чтению инициативы оптимальный "коридор" - от двух до шести дней. Конкретный срок для каждого муниципалитета в последствии должен быть прописан в его уставе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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