Мундепы Петербурга смогут не ходить на работу до шести раз в месяц

Законодательное собрание Петербурга готовится рассмотреть законопроект, который даст право депутатам муниципальных образований на непостоянной основе несколько раз в месяц пропускать свою основную работу с сохранением зарплаты. В четверг, 18 июня, инициативу одобрил парламентский комитет по законодательству.

По словам председателя комитета Дениса Четырбока, ранее аналогичный законопроект приняла Госдума. Регионы же должны определить количество дней, которые муниципалы могут легально пропускать каждый месяц.

Петербургские депутаты решили, что к первому чтению инициативы оптимальный "коридор" - от двух до шести дней. Конкретный срок для каждого муниципалитета в последствии должен быть прописан в его уставе.

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