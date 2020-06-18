Активисты зафиксировали очередную крупную свалку в Горелово

Активисты из общественной организации "Зеленый фронт" обнаружили новую свалку в Горелово, недалеко от Волхонского шоссе. Отмечается, что четырехметровые горы строительных и промышленных отходов присыпаны потенциально опасным грунтом, что особенно важно ввиду близости незаконного организованного объекта к реке Большая Койровка. Территория завалов насчитывает 1,1 га.

"На участке никого не было, заезд перекрыт, техника отсутствует. Но ситуация может в одночасье измениться и поток мусоровозов вновь хлынет на эту незаконную свалку, поэтому мы возьмем участок под общественный контроль и направим обращения в природоохранные ведомства, чтобы выявить собственника земель и виновных лиц", - рассказал лидер движения экоактивистов Сергей Виноградов.

Аналогичная свалка, ранее проинспектированная "Зеленым фронтом", находится в 200 метрах от вновь выявленной.