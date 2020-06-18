Петербургские антимонопольщики завели дело о "музыкальном" картеле

Петербургское управление ФАС усмотрело в поведении трех организаций на электронных торгах признаки картельного сговора. По версии антимонопольщиков, в этом могли быть замечены три фирмы, специализирующихся на поставках музыкальных инструментов - ООО "Золотая лира", ООО "Профиттрейд" и ООО "ФП".

Неподобающим образом проведены с их участием, сообщает официальный сайт ведомства, 19 госзакупок на общую сумму 99 млн рублей. Как и в большинстве случаев, когда речь идет о картелях, компании не стремились к снижению начальной цены контракта и подавали заявки с одного IP-адреса, которые, к тому же, оформлялись одними и теми же людьми.

УФАС по Петербургу возбудило дело по признакам нарушения ст. 11 Закона о защите конкуренции. Дата заседания комиссии по этому вопросу еще не назначена.