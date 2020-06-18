Возле станции Аэропорт появится современный детский сад

Недалеко от железнодорожной станции Аэропорт и возле кольцевой автодороги в ближайшем будущем построят новый детский сад, пишет специализированное издание "Канонер". Проект осуществляется на средства группы "ЦДС", строящей высотные жилые дома по соседству, которые отличаются пестротой фасадов.

"На совести" застройщика - также строительство новой школы в этом новом жилом микрорайоне, расположившемся между Великолуцкой и Идрицкой улицами.

Примечательно, что проект детского сада, выполненный ООО "Ленэкспертпроект" пока удостоился отрицательного заключения государственной экспертизы.