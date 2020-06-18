18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:25

Митянина и Башкетова встревожены участием детей в предстоящем параде Победы

фото ЗакС политика Митянина и Башкетова встревожены участием детей в предстоящем параде Победы

Информация о том, что в военном параде 24 июня желают участвовать несовершеннолетние петербуржцы из Юнармии, встретила настороженную реакцию у ряда чиновников. Так, детский омбудсмен Анна Митянина призналась, что испытывает сильное беспокойство и что решение об участии детей отнюдь не бесспорное.

"Мне кажется, что если есть хоть малейший риск, что дети на параде заразятся, от участия их нужно отказаться. В этом я абсолютно убеждена и как уполномоченный, и как юрист, и как мама", - произнесла Митянина в интервью телеканалу "Санкт-Петербург", добавив, что сомневается в самостоятельности решения, принятого руководством Юнармии.

В свою очередь, для главного санитарного врача города Наталии Башкетовой известие о привлечении несовершеннолетних явилось полной неожиданностью, что, по ее мнению, не очень хорошо уже само по себе.

"Руководители организации должны нести полную ответственность за то, что они делают. Безусловно, мы проведем обследование детей. Но я не могу дать гарантии. Я очень надеюсь, все пройдет гладко. Я очень надеюсь, что нам не придется отстранять детей от мероприятия из-за того, что они будут носителями или больны коронавирусной инфекцией", - отметила она в эфире того же телеканала 18 июня.

Глава надзорного ведомства также назвала поступок руководства Юнармии "легкомысленным".

Ранее представителей движения "Юнармия" отстранили от репетиции парада Победы на Дворцовой площади. В Смольном объяснили это решение заботой о здоровье детей. Начальник Главного штаба Юнармии Роман Романенко заявил 18 июня "Интерфаксу", что его подопечные все-таки выйдут на парад 24 июня.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
22:06 Беглов пообещал, что на голосовании по Конституции будут соблюдаться все антивирусные меры

21:03 Координатор "Голоса": Общественная палата отрицает реальность

20:58 Шендеровича удручает нежелание оппозиции договориться о тактике голосования по поправкам

20:25 Митянина и Башкетова встревожены участием детей в предстоящем параде Победы

19:59 Роспотребнадзор: Заметного спада заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах

19:26 Врачи просят возобновить прием больных в поликлиниках для раннего выявления рака

18:59 Член Общественной палаты обвинил движение за права избирателей "Голос" в провокациях

18:59 Возле станции Аэропорт появится современный детский сад

18:56 После открытия за вход в Летний сад не будут взимать плату

18:39 Петербургские антимонопольщики завели дело о "музыкальном" картеле

18:17 Cвященника отстранили от службы из-за членства в ЕР: ради восстановления он покинул партию, не изменив её идеалам

17:58 Активисты зафиксировали очередную крупную свалку в Горелово

17:35 Под Петербургом в Финском заливе заметили дельфинов

17:16 Непарламентские партии выступят в ЗакСе Петербурга 23 июня

17:16 В Москве задержали координатора проекта Gulagu.net Бориса Ушакова

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru