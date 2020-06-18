Митянина и Башкетова встревожены участием детей в предстоящем параде Победы

Информация о том, что в военном параде 24 июня желают участвовать несовершеннолетние петербуржцы из Юнармии, встретила настороженную реакцию у ряда чиновников. Так, детский омбудсмен Анна Митянина призналась, что испытывает сильное беспокойство и что решение об участии детей отнюдь не бесспорное.

"Мне кажется, что если есть хоть малейший риск, что дети на параде заразятся, от участия их нужно отказаться. В этом я абсолютно убеждена и как уполномоченный, и как юрист, и как мама", - произнесла Митянина в интервью телеканалу "Санкт-Петербург", добавив, что сомневается в самостоятельности решения, принятого руководством Юнармии.

В свою очередь, для главного санитарного врача города Наталии Башкетовой известие о привлечении несовершеннолетних явилось полной неожиданностью, что, по ее мнению, не очень хорошо уже само по себе.

"Руководители организации должны нести полную ответственность за то, что они делают. Безусловно, мы проведем обследование детей. Но я не могу дать гарантии. Я очень надеюсь, все пройдет гладко. Я очень надеюсь, что нам не придется отстранять детей от мероприятия из-за того, что они будут носителями или больны коронавирусной инфекцией", - отметила она в эфире того же телеканала 18 июня.

Глава надзорного ведомства также назвала поступок руководства Юнармии "легкомысленным".

Ранее представителей движения "Юнармия" отстранили от репетиции парада Победы на Дворцовой площади. В Смольном объяснили это решение заботой о здоровье детей. Начальник Главного штаба Юнармии Роман Романенко заявил 18 июня "Интерфаксу", что его подопечные все-таки выйдут на парад 24 июня.