Беглов пообещал, что на голосовании по Конституции будут соблюдаться все антивирусные меры

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время заседания Координационного штаба при полномочном представителе президента РФ по борьбе с распространением коронавируса на территории СЗФО рассказал о подготовке города к голосованию по поправкам в Конституцию в условиях эпидемии, сообщила 18 июня пресс-служба Смольного. С 25 июня по 1 июля в Северной столице планируется организовать дежурство специальных бригад скорой помощи на случай, если кому-то понадобится госпитализация.

По словам градоначальника, при организации плебисцита будут соблюдаться все требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Всего будет открыто 1899 постоянных и 48 временных участков, 42 из них в медучреждениях, два в СИЗО, три - в аэропорту Пулково, на Ладожском и Московском вокзалах, и один участок - в Центре учета и социального обслуживания граждан России без определенного места жительства.

В Смольном пообещали, что всех избирателей и сотрудников участковых комиссий обеспечат масками и перчатками. На покупку средств индивидуальной защиты из федерального бюджета Петербургу выделили 257 млн рублей. У всех избирателей будут замерять при входе на участки температуру, но недомогание не станет препятствием для волеизъявления - для граждан с повышенной температурой и подозрением на ухудшение самочувствия оборудуют специальные места. В период "досрочки" и в сам день голосования в городе будут дежурить специальные бригады скорой.

"Для того, чтобы избежать массового скопления людей на избирательных участках петербуржцев уже информируют о разграничении потоков, а также о том, как можно проголосовать на дому, на предприятиях и в организациях", - сообщает пресс-служба Смольного.

Голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию назначено на 1 июля. В период с 25 по 30 июня граждане могут в определенные часы посетить избирательные участки досрочно. За последние две недели в СМИ и социальных сетях появлялось множество сообщений о жалобах так называемых бюджетников на требования со стороны работодателей проголосовать именно в конце июня и по месту работы. Пять депутатов Законодательного собрания направили обращение губернатору Александру Беглову с требованием пресечь подобную практику принуждения граждан к участию в плебисците.

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