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18 июня, 22:57

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице

фото ЗакС политика Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице

Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев скончался на 59-м году жизни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. 

"Игнатьев умер. Он болел коронавирусом", - сказал собеседник информагентства. 

Врио главы Чувашии Олег Николаев подтвердил РИА "Новости" информацию о смерти своего предшественника на посту.

В конце мая  "Коммерсант" сообщал, что Игнатьев был госпитализирован в Петербурге с двусторонней пневмонией. По данным издания, на тот момент у него был высокий процент поражения легких и тяжелое состояние. 

Игнатьев руководил Чувашией с августа 2010 года по январь 2020-го. Президент России Владимир Путин отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия" после двух скандалов. В январе Игнатьев заявил, что следует "мочить" журналистов, критикующих власть. После этого в интернете появилось видео, на котором Игнатьев во время передачи ключей от служебных машин сотрудникам МЧС заставил одного из них подпрыгивать, подняв связку повыше. 20 мая в Верховный суд России поступил иск от Михаила Игнатьева к президенту. Экс-чиновник пытался оспорить свою отставку. Заседание по этому делу назначено на 30 июня. 

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