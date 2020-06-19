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10:17

Связанный в экс-вице-премьером Шуваловым бизнес-джет второй раз за месяц летал в Израиль

фото ЗакС политика Связанный в экс-вице-премьером Шуваловым бизнес-джет второй раз за месяц летал в Израиль

Бизнес-джет Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, которым, предположительно, владеет семья главы ВЭБ и экс-вице-премьера Игоря Шувалова, невзирая на запрет на авиаперемещение между странами, минувшим утром отправился в Израиль, следует из данных, опубликованных на портале ADS-B Exchange, на которые обратило внимание "МБХ медиа".

Согласно отображенной на сайте информации, борт вылетел из столичного аэропорта "Внуково" в 5:40 (по мск) и сел в Тель-Авиве в 9:08.

Данный случай - не единичный: 3 июня LX-MOW уже летал в Израиль, где пробыл 1 час 15 минут и возвратился в РФ.

Недавно "МБХ медиа" обнаружило, что LX-MOW отправлялся в Зальцбург. Ранее этот же самолет летал в Финляндию.

Позднее издание опубликовало официальный комментарий МИД Австрии, где утверждалось, что для самолета было сделано исключение, поскольку он прилетал, чтобы "забрать чемоданы и другие вещи граждан, являющихся домовладельцами в Австрии".

Ранее о том, что бизнес-джет с номером LX-MOW может принадлежать семье Шуваловых рассказывал Forbes. В 2018 году самолет был оформлен на копанию Altitude X3, "прописанную" на Бермудских островах. На фирму с аналогичным наименованием был приписан предыдущий борт Шуваловых.

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