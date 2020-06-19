В Карелии детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса у сотрудниц

Расположенный в городе Олонец детский сад закрыт на карантин из-зая выявления коронавирусной инфекции у двух сотрудниц, оповестил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"На момент открытия дежурных групп они в саду не работали: одна находилась на больничном, другая - в отпуске. С детьми они не контактировали, однако не исключено, что у женщин могли быть контакты с другими сотрудниками дошкольного учреждения вне работы", - отчитался управленец.

На данный момент детсад закрыт для проведения противоэпидемических мероприятий. Перед открытием на COVID-19 проверят всех сотрудников учреждения.

Дежурные группы в карельских детсадах возобновили работу с 26 мая.