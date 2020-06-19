Власти Карелии разрешили открыться местным санаториям

Руководство Карелии позволило вернуться к работе локальным санаторно-курортным организациям начиная с 22 июня, уведомил общественность глава региона Артур Парфенчиков.

В то же время для гостиниц и турбаз установили новое правило: в случае, если они размещают на своей территории вахтовиков или приезжих рабочих, то приём других отдыхающих запрещен. Данная мера обусловлена вспышкой коронавирусной инфекции среди строителей Белопорожской ГЭС и среди дорожников компании "ВАД".

Ранее власти Карелии позволили туристам посещать Валаам и совершать экскурсионные поездки в район Соловецких островов - при этом, сами острова, подведомственные Архангельской области, до 30 июня остаются закрытыми на въезд.