"Эхо Москвы" оштрафовали на 260 тысяч рублей по статье о фейках

Мировой суд судебного участка № 416 Арбата в Москве оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" на 260 тысяч рублей из-за публикаций о коронавирусе, передает ТАСС.

О том, чо поводом для штрафа стали публикации, связанные с эпидемией коронавируса, сообщил источник. Ранее Генпрокуратура направила в Роскомнадзор материалы для привлечения радиостанции к ответственности за фейк из-за публикации оренбургского отделения под заголовком "Владимир Осечкин: УФСИН пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в оренбургской ИК-8". УФСИН по Оренбургской области не подтвердила случаев заболевания осужденных, а новость назвала недостоверной.

Суд дважды признал ЗАО "Эхо Москвы" виновным в нарушении ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой СМИ) – 5 и 15 июня. В первом случае радиостанцию оштрафовали на 200 тысяч рублей, во втором – 60 тысяч.