ЗАГСы Москвы возобновят торжественную регистрацию брака

Отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания Москвы возобновят проведение торжественных церемоний заключения брака с 23 июня, передает РИА "Новости".

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, с этого времени бракосочетания снова будут проводиться "в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами". После каждой церемонии в зале будут проводить дезинфекцию и проветривание, а гости должны быть в масках, перчатках и соблюдать социальную дистанцию.

С 1 апреля регистрация брака проходила без торжеств из-за органичений в связи с эпидемией коронавируса, без присутствия гостей и фотографов.