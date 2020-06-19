Журналиста "Дождя" вызвали в Центр "Э" из-за материала про подкуп избирателей в Москве

Представители столичного отделения Центра по противодействию экстремизму вызвали на беседу спецкора "Дождя" Антона Баева, известил "Интерфакс" главред телеканала Тихон Дзядко.

Правоохранители заинтересовались журналистом после того, как на "Дожде" вышел материал о подкупе избирателей для участия в плебисците по Конституции.

С Баевым в полицию поехал юрист телеканала. В Центр "Э" его вызвали, позвонив в редакцию.

Днем ранее борцы с преступностью приходили к спецкору домой.

Добавим, в публикации рассказывается о том, что москвичам предлагают деньги за массовую регистрацию для онлайн-голосования по внесению изменений в Основной закон страны. Граждан ищут посредством WhatsApp, в качестве содействия по "услуге" предлагая по 75 рублей за создание одного аккаунта на сайте столичной мэрии - mos.ru - и по 50 рублей за голос в поддержку поправок.