18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:40

Журналиста "Дождя" вызвали в Центр "Э" из-за материала про подкуп избирателей в Москве

фото ЗакС политика Журналиста "Дождя" вызвали в Центр "Э" из-за материала про подкуп избирателей в Москве

Представители столичного отделения Центра по противодействию экстремизму вызвали на беседу спецкора "Дождя" Антона Баева, известил "Интерфакс" главред телеканала Тихон Дзядко.

Правоохранители заинтересовались журналистом после того, как на "Дожде" вышел материал о подкупе избирателей для участия в плебисците по Конституции. 

С Баевым в полицию поехал юрист телеканала. В Центр "Э" его вызвали, позвонив в редакцию.

Днем ранее борцы с преступностью приходили к спецкору домой.

Добавим, в публикации рассказывается о том, что москвичам предлагают деньги за массовую регистрацию для онлайн-голосования по внесению изменений в Основной закон страны. Граждан ищут посредством WhatsApp, в качестве содействия по "услуге" предлагая по 75 рублей за создание одного аккаунта на сайте столичной мэрии - mos.ru - и по 50 рублей за голос в поддержку поправок.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:10 Песков: Участие в голосовании по Конституции не опаснее, чем поход в обычный магазин

13:09 Памфилова: ЦИК попросит Общественную палату упростить регистрацию наблюдателей

12:47 Екатеринбургский УИК в полном составе отказался работать на голосовании по Конституции

9:50 Росавиация обязала авиакомпании и аэропорты сообщать гражданам о голосовании по Конституции

18 июня, 22:06 Беглов пообещал, что на голосовании по Конституции будут соблюдаться все антивирусные меры

18 июня, 21:03 Координатор "Голоса": Общественная палата отрицает реальность

18 июня, 20:58 Шендеровича удручает нежелание оппозиции договориться о тактике голосования по поправкам

18 июня, 18:59 Член Общественной палаты обвинил движение за права избирателей "Голос" в провокациях

18 июня, 16:16 Правозащитники юридически помогут принуждаемым к голосованию за поправки россиянам

18 июня, 16:07 Памфилова: Логотип ЦИК для голосования по Конституции без разрешения используют в агитации


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
13:53 Анонимный лжеминер угрожает судам Петербурга и отказывается агитировать за "референдум"

13:52 С 20 июня в Новгородской области возобновят работу некоторые музеи

13:28 Муниципал: Прокуратура заявила, что Погосян больше не глава МО "Остров Декабристов"

13:22 Петербург получит 243 млн рублей на выплаты медикам за работу с коронавирусными пациентами

13:10 Песков: Участие в голосовании по Конституции не опаснее, чем поход в обычный магазин

13:09 Памфилова: ЦИК попросит Общественную палату упростить регистрацию наблюдателей

12:47 Екатеринбургский УИК в полном составе отказался работать на голосовании по Конституции

12:40 Журналиста "Дождя" вызвали в Центр "Э" из-за материала про подкуп избирателей в Москве

12:20 ЗАГСы Москвы возобновят торжественную регистрацию брака

12:06 СМИ: Обрушившийся на Петербург ливень привёл к затоплению Боткинской больницы

11:50 Более 1,5 млн людей подали заявление на голосование по месту нахождения

11:47 "Эхо Москвы" оштрафовали на 260 тысяч рублей по статье о фейках

11:37 Власти Карелии разрешили открыться местным санаториям

11:20 "Черные копатели" повредили могильник X-XII веков в Новгородской области

11:06 В Карелии детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса у сотрудниц

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru