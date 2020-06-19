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13:09

Памфилова: ЦИК попросит Общественную палату упростить регистрацию наблюдателей

фото ЗакС политика Памфилова: ЦИК попросит Общественную палату упростить регистрацию наблюдателей

Центральная избирательная комиссия готовит обращение к Общественной палате по итогам круглого стола об организации наблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 19 июня. По ее словам, во время проведения консультативной площадки выяснились некоторые проблемы, которые "озаботили" Центризбирком. Памфилова отметила, что необходимо снять "бюрократические препоны", чтобы все желающие могли стать наблюдателями на голосовании:

- Вы же общественная организация, какая может быть бюрократия? Сейчас самый активный процесс, самая активная фаза, и у нас самый активный процесс информирования. Поэтому я прошу совет федеральной Общественной палаты сделать все возможное, чтобы ваши коллеги в регионах сняли все эти препоны.

Глава Центризбиркома добавила, что часть региональных палат завершают прием заявлений на регистрацию наблюдателей очень рано. По ее словам, недопустимо прекращать этот процесс 11-19 июня - сроки необходимо максимально отодвинуть. Лучше всего до 30 июня, считает Памфилова. 

Она заявила, что ряд Общественных палат в регионах не публикует всю нужную информацию на своих сайтах, хотя это должно быть сделано. Памфилова добавила, что надо работать с гражданами "динамично и открыто".

Напомним, 18 июня Центризбирком провел мероприятие об организации наблюдения на голосовании по Конституции. В нем принял участие член Общественной палаты Максим Григорьев и около 50 экспертов. Часть последних рассказывали о проблемах, которые возникли у них при регистрации в качестве наблюдателей. В частности, о трудностях сообщили представители движения "Голос", которых Григорьев обвинил в провокациях. Координатор движения позже заявила в разговоре с ЗАКС.Ру, что Общественная палата "оторвана от реальности". 

София Саттарова

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