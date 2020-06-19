Песков: Участие в голосовании по Конституции не опаснее, чем поход в обычный магазин

В Роспотребнадзоре всецело подготовились к грядущему голосованию по внесению изменений в Конституцию, поэтому не стоит опасаться подхватить на избирательном участке COVID-19, ведь для этого предприняты все необходимые противоэпидемические меры, заверил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Те правила голосования, модальность голосования, которая определяется Центризбиркомом в сотрудничестве с ведомством [главы Роспотребнадзора Анны] Поповой, призваны полностью, максимально обезопасить людей, которые принимают участие в голосовании. В целом, неоднократно уже аргументированно приводилась информация о том, что разработаны такие правила и такой режим голосования, при котором участие в голосовании не опаснее, чем поход в обычный продуктовый магазин, если говорить об эпидемиологических соображениях", - цитирует высказывание Пескова "Эхо Москвы".

Следует добавить, что Центризбирком ранее заявил, что не будет спрашивать с членов участковых комиссий справки об отсутствии коронавирусной инфекции. В ответ многие сотрудники известили о нежелании работать в таких опасных условиях. Такая ситуация, к примеру, произошла в Екатеринбурге.