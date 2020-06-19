18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:10

Песков: Участие в голосовании по Конституции не опаснее, чем поход в обычный магазин

фото ЗакС политика Песков: Участие в голосовании по Конституции не опаснее, чем поход в обычный магазин

В Роспотребнадзоре всецело подготовились к грядущему голосованию по внесению изменений в Конституцию, поэтому не стоит опасаться подхватить на избирательном участке COVID-19, ведь для этого предприняты все необходимые противоэпидемические меры, заверил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Те правила голосования, модальность голосования, которая определяется Центризбиркомом в сотрудничестве с ведомством [главы Роспотребнадзора Анны] Поповой, призваны полностью, максимально обезопасить людей, которые принимают участие в голосовании. В целом, неоднократно уже аргументированно приводилась информация о том, что разработаны такие правила и такой режим голосования, при котором участие в голосовании не опаснее, чем поход в обычный продуктовый магазин, если говорить об эпидемиологических соображениях", - цитирует высказывание Пескова "Эхо Москвы".

Следует добавить, что Центризбирком ранее заявил, что не будет спрашивать с членов участковых комиссий справки об отсутствии коронавирусной инфекции. В ответ многие сотрудники известили о нежелании работать в таких опасных условиях. Такая ситуация, к примеру, произошла в Екатеринбурге.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
13:53 Анонимный лжеминер угрожает судам Петербурга и отказывается агитировать за "референдум"

13:52 С 20 июня в Новгородской области возобновят работу некоторые музеи

13:28 Муниципал: Прокуратура заявила, что Погосян больше не глава МО "Остров Декабристов"

13:22 Петербург получит 243 млн рублей на выплаты медикам за работу с коронавирусными пациентами

13:10 Песков: Участие в голосовании по Конституции не опаснее, чем поход в обычный магазин

13:09 Памфилова: ЦИК попросит Общественную палату упростить регистрацию наблюдателей

12:47 Екатеринбургский УИК в полном составе отказался работать на голосовании по Конституции

12:40 Журналиста "Дождя" вызвали в Центр "Э" из-за материала про подкуп избирателей в Москве

12:20 ЗАГСы Москвы возобновят торжественную регистрацию брака

12:06 СМИ: Обрушившийся на Петербург ливень привёл к затоплению Боткинской больницы

11:50 Более 1,5 млн людей подали заявление на голосование по месту нахождения

11:47 "Эхо Москвы" оштрафовали на 260 тысяч рублей по статье о фейках

11:37 Власти Карелии разрешили открыться местным санаториям

11:20 "Черные копатели" повредили могильник X-XII веков в Новгородской области

11:06 В Карелии детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса у сотрудниц

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru