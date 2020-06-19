Петербург получит 243 млн рублей на выплаты медикам за работу с коронавирусными пациентами

Правительство Петербурга договорилось с Минздравом о выделении городу 243,6 млн рублей из федерального бюджета на выплаты медикам за работу с коронавирусными пациентами, сообщили в Смольном.

Чиновники заключили с министерством дополнительное соглашение. В Смольном отчитались, что ранее на эти цели из федерального бюджета город получил 405,1 млн рублей.

Всего, по данным Смольного, выплаты получили почти 28 тысяч медработников города на сумму 1,495 млрд рублей. Из них 861,9 млн рублей выделили из городского бюджета.

Постановление о выплатах медикам за работу с зараженными коронавирусом было опубликовано 17 апреля. В нем говорилось, что премии получат только те, кто оказывает помощь зараженным в стационаре, при этом в проекте документа до его принятия сообщалось, что выплаты полагаются и сотрудникам скорой помощи, и тем, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь. В том документе был также перечислен конкретный размер выплат для каждой категории медработников. В итоге выплаты сотрудникам скорой помощи Смольный утвердил в конце апреля.