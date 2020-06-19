Анонимный лжеминер угрожает судам Петербурга и отказывается агитировать за "референдум"

Суды Петербурга опять получили письма от угрожающего взрывом отправителя, который требует биткоины от бизнесмена Константина Малофеева, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Злоумышленник заставил выйти на улице сотрудников и посетителей Смольнинского и Ленинского суда. Также он заявил о якобы заложенных бомбах в четырех десятках больниц Петербурга и Ленобласти, в том числе – нескольких роддомах.

Автор писем заявил, что пока ему не вернут 120 биткоинов, он "даже не станет агитировать за референдум". За какой именно – он не уточнил. В ближайшее время в России пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, но оно не является референдумом.

Автор этих писем угрожает взрывом судам и другим объектам Петербурга и других городов уже более полугода, угроза постоянно оказывается ложной. Он регулярно упоминает Малофеева, требуя от него биткоины, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с бизнесменом. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX "зависла" примерно такая сумма биткоинов.