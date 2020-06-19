На столичный парад Победы приедет президент Белоруссии с семьёй

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение принять участие в предстоящем параде по случаю 75-летия со Дня Победы, который должен состояться в Москве, уведомили в аппарате президента страны. Отмечается, что вместе с ним должны приехать члены семьи.

Добавим, в самой Белоруссии, невзирая на эпидемию коронавируса, военное шествие прошло традиционно 9 мая. К примеру, в одном лишь Минске в параде поучаствовали свыше 3 тысяч человек, 150 единиц боевой техники, 36 самолетов и вертолетов.

В России же отложенное празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне с демонстрацией военной техники состоится 24 июня. Акцию "Бессмертный полк" из-за опасностей коронавируса перенесли на 26 июля.