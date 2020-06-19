Смольный: Открывать туристический сезон в Петербурге преждевременно

В петербургском комитете по туризму уверены, что открывать город на Неве для путешественников пока ещё рано, так как эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается сложной, делится "Интерфакс".

"Открывать туристический сезон преждевременно. Сейчас обстановка в городе не способствует [открытию сезона], действуют ограничения, туристские услуги не оказываются, музеи и всё, что интересует туристов, закрыто. Конечно, в Петербург приезжают в командировки, в гости к родным, но для туристов ситуация не стабилизировалась", - подчеркнул в разговоре с "Интерфаксом" представитель комитета.

В начале июня руководитель туристического подразделения Смольного Сергей Корнеев заявил о готовности "перезапустить" отрасль с 20 числа - однако только для жителей Северной столицы и близлежащих регионов. Планировалось открыть офисы, в которых горожане смогли бы выбрать для себя подходящую экскурсию.