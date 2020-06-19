Дворцовый мост и Мариинскую больницу подсветят красно-белым в День медработника

В День медицинского работника 21 июня в Петербурге Дворцовый мост и Мариинскую больницу подсветят красно-белым "в знак признательности медикам за самоотверженную работу", сообщили в Смольном.

Подсветку Дворцового моста включат в 23:00. В одном режиме она будет переливаться красно-белым, во втором будет пульсирующей точечной красной на белом фоне, что должно создать ассоциацию с биением сердца.

Фасад Мариинской больницы подсветят в 22:00 статично в красно-белых цветах. Для этого используют 18 мобильных прожекторов архитектурной подсветки.

На 19 июня в Петербурге известно о 21,7 тысячах случаях заражения коронавирусом.