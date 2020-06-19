Вавилину вызвали в прокуратуру по жалобе представителя главы Госпиталя для ветеранов войн

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина сообщила в Facebook, что ее вызвали в прокуратуру для беседы по поводу публикаций о Госпитале для ветеранов войн.

По словам Вавилиной, для беседы ее пригласили в прокуратуру Василеостровского района по жалобе представителя главы госпиталя Максима Кабанова. "Суть жалобы: распространение заведомо ложной информации по ситуации в Госпитале ветеранов войн", - добавила Вавилина.

Ранее Кабанов написал на Вавилину заявление в прокуратуру из-за поста во "ВКонтакте", в котором мундеп сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты в госпитале. Из-за этого 8 июня ее вызвали в полицию для дачи показаний. Позже она заявила, что готова подать на Кабанова в суд