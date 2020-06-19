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16:51

Эффективность работы управляющих компаний домов будут оценивать по состоянию подвалов

фото ЗакС политика Эффективность работы управляющих компаний домов будут оценивать по состоянию подвалов

Петербургский вице-губернатор Николай Бондаренко полагает, что качество содержания подвалов и чердаков позволить судить об эффективности работы той или иной управляющей компании дома, уведомили в Смольном.

Во время совещания Жилищного комитета с представителями районных администраций Бондаренко поручил в течение недели утвердить программу мероприятий по ликвидации недочетов, обнаруженных в ходе выездных проверок подвальных помещений многоквартирных домов.

"Как доложили вице-губернатору, в планы ремонта на 2020-2021 года включены семь тысяч подвалов", - оповестили в Смольном.

Вскоре Жилком должен утвердить перечень задач по текущему ремонту - как внутренней территории дворов, так и фасадов, подъездов.

Вице-губернатор наказал представить ему максимально подробный отчет по грядущим работам - вплоть до того, в какой цвет будут покрашены электрические щитки и перила в парадных.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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