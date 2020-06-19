Членов УИК Петербурга начали тестировать на коронавирус

Члены участковых избирательных комиссий Центрального района Петербурга 19 июня сдают тесты на коронавирус в районной администрации, сообщил ЗАКС.Ру член УИК №2193 от КПРФ Денис Никитин.

По его словам, накануне прошло собрание его участкового избиркома, где всем сообщили о необходимости пройти проверку. Изначально для каждого УИК определили свое время - на каждую комиссию выделили по 5 минут, рассказал Никитин. На месте же образовалась живая очередь, сообщил член УИК. Он добавил, что сам простоял в ней около получаса. Тестирование же заняло пару минут, уточнил Никитин:

- Сама процедура заняла буквально несколько минут. Доктор просил показать паспорт, записали фамилию, имя, отчество, из какого УИКа, взяли мазок из горла и собственно всё. Запускали туда по два человека.

Сколько точно людей прошло тестирование, Никитин не знает. Он добавил, что результаты теста обещали выдать через три дня - обращаться за ними надо к председателю УИК.

фото Дениса Никитина

Напомним, ранее Санкт-Петербургская избирательная комиссия обратилась к районным администрациям с просьбой изыскать средства на тестирование членов УИК на наличие коронавируса. Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но за шесть дней до этого, с 25 июня, начнется досрочное голосование.

София Саттарова