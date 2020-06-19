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17:26

Петербургским семьям с инвалидами предоставят соцвыплаты на покупку жилья

фото ЗакС политика Петербургским семьям с инвалидами предоставят соцвыплаты на покупку жилья

Проживающим в Северной столице семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставят социальные выплаты для покупки квартир или строительства жилых домов, соответствующее постановление подписал городской глава Александр Беглов.

Семьям выдадут сертификаты, подтверждающие их право на получение соцвыплаты за счёт средств бюджета. Деньги можно использовать любым удобным образом, а именно - приобрести недвижимости по договору купли-продажи, мены, участия в долевом строительстве и прочее.

Отмечается, что подобная опция позволит ощутимо сократить сроки ожидания улучшения условий проживания, а также снизит финансовую нагрузку на семьи.

"Кроме того, использование социальной выплаты позволит приобретать жильё с учётом обязательных требований, предъявляемых для комфортного проживания детей-инвалидов", - пояснили в Смольном.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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