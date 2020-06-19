18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:00

ЛДПР определилась с выдвиженцем для участия в выборах главы Коми

фото ЗакС политика ЛДПР определилась с выдвиженцем для участия в выборах главы Коми

Либерал-демократы решили выдвинуть индивидуального предпринимателя Андрея Никитина кандидатом на выборы руководителя республики Коми, информирует пресс-служба партии.

Никитин родился в 1990 году в Сыктывкаре. Позднее поступил в Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. Кирова.

В 2018 году стал депутатом горсовета Усинска. К "жириновцам" примкнул в 2008 году. Женат, имеет двух детей.

Ранее, в апреле, о намерении поучаствовать в выборах главы Коми заявил первый секретарь комитета Коми отделения КПРФ, депутат Госсовета региона Олег Михайлов.

Выборы руководителя региона состоятся 13 сентября текущего года. До них допущены самовыдвиженцы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:56 РЖД возобновляет прерванное из-за обрушения моста сообщение с Мурманском

18:50 "Бессрочника" Мусина задержали и на "частном" авто везут в отдел полиции

18:18 СМИ: Связанная с экс-депутатом Волчеком машина сбила ребенка на Чкаловском проспекте

18:17 Макаров: В статье Путина четко и понятно расставлены исторические акценты

17:26 Петербургским семьям с инвалидами предоставят соцвыплаты на покупку жилья

16:51 Эффективность работы управляющих компаний домов будут оценивать по состоянию подвалов

15:29 Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

14:53 Заложившего бомбы в академии Можайского преподавателя могут отправить на принудительное лечение

13:28 Прокуратура заявила, что Погосян больше не глава МО "Остров Декабристов"

13:09 Памфилова: ЦИК попросит Общественную палату упростить регистрацию наблюдателей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:54 У Гостиного двора задержали 7 участников пикетов в поддержку фигурантов "челябинского дела"

20:17 Гарюгин заявил о готовности метро Петербурга вернуться к обычному режиму работы

19:49 Актриса с плаката к голосованию по Конституции была против использования фото в политагитации

19:35 Из партий только "Единая Россия" договорилась с Общественной палатой о наблюдении на голосовании

19:18 Пост Дудя о голосовании по Конституции набрал 370 тысяч лайков за два часа

18:56 РЖД возобновляет прерванное из-за обрушения моста сообщение с Мурманском

18:50 "Бессрочника" Мусина задержали и на "частном" авто везут в отдел полиции

18:30 Беглов анонсировал перезапуск работы каршеринга и открытие санаториев

18:18 СМИ: Связанная с экс-депутатом Волчеком машина сбила ребенка на Чкаловском проспекте

18:17 Макаров: В статье Путина четко и понятно расставлены исторические акценты

18:00 ЛДПР определилась с выдвиженцем для участия в выборах главы Коми

17:26 Петербургским семьям с инвалидами предоставят соцвыплаты на покупку жилья

17:21 Защита Егора Жукова обжаловала его приговор в кассационном суде

17:17 Членов УИК Петербурга начали тестировать на коронавирус

16:51 Эффективность работы управляющих компаний домов будут оценивать по состоянию подвалов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru