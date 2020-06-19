18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19 июня, 18:17

Макаров: В статье Путина четко и понятно расставлены исторические акценты

фото ЗакС политика Макаров: В статье Путина четко и понятно расставлены исторические акценты

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 19 июня высказался о статье Владимира Путина "Реальные уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны", опубликованной накануне в "Российской газете" и американском издании National Interest. 

Спикер ЗакСа назвал президентский текст призывом к открытому международному сотрудничеству "во имя будущего мира". Макаров заявил, что в России помнят о ленд-лизе, втором фронте и подвиге героев Сопротивления и хотят, чтобы и в Европе не забывали о миллионах советских гражданах, ставших жертвами назизма.

"В статье Владимира Владимировича Путина четко и понятно, с опорой на неопровержимые факты и документы расставлены исторические акценты, твердо обозначена позиция нашей страны. Это особенно важно, потому что язык первоисточников звучит одинаково в каждой стране", - цитирует Макарова пресс-служба ЗакСа.

Статья президента вызвала общественный резонанс. Сразу несколько СМИ и блогеров обратили внимание на то, как Путин описал присоединение стран Балтии к СССР в 1940 году. Глава государства, в частности, заявил, что вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в Советский Союз "соответствовало международному и государственному праву того времени". 

Кроме того, исследователь архивов Игорь Петров обратил внимание на слова Адольфа Гитлера, на которые сослался Путин в своей статье. По мнению Петрова, представленному на его странице в Facebook, президент мог привести "фейковую" цитату, взятую из книги, признанной экстремистским материалом и запрещенной в Российской Федерации.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19 июня, 18:56 РЖД возобновляет прерванное из-за обрушения моста сообщение с Мурманском

19 июня, 18:50 "Бессрочника" Мусина задержали и на "частном" авто везут в отдел полиции

19 июня, 18:18 СМИ: Связанная с экс-депутатом Волчеком машина сбила ребенка на Чкаловском проспекте

19 июня, 18:00 ЛДПР определилась с выдвиженцем для участия в выборах главы Коми

19 июня, 17:26 Петербургским семьям с инвалидами предоставят соцвыплаты на покупку жилья

19 июня, 16:51 Эффективность работы управляющих компаний домов будут оценивать по состоянию подвалов

19 июня, 15:29 Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

19 июня, 14:53 Заложившего бомбы в академии Можайского преподавателя могут отправить на принудительное лечение

19 июня, 13:28 Прокуратура заявила, что Погосян больше не глава МО "Остров Декабристов"

19 июня, 13:09 Памфилова: ЦИК попросит Общественную палату упростить регистрацию наблюдателей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:54 У Гостиного двора задержали 7 участников пикетов в поддержку фигурантов "челябинского дела"

20:17 Гарюгин заявил о готовности метро Петербурга вернуться к обычному режиму работы

19:49 Актриса с плаката к голосованию по Конституции была против использования фото в политагитации

19:35 Из партий только "Единая Россия" договорилась с Общественной палатой о наблюдении на голосовании

19:18 Пост Дудя о голосовании по Конституции набрал 370 тысяч лайков за два часа

18:56 РЖД возобновляет прерванное из-за обрушения моста сообщение с Мурманском

18:50 "Бессрочника" Мусина задержали и на "частном" авто везут в отдел полиции

18:30 Беглов анонсировал перезапуск работы каршеринга и открытие санаториев

18:18 СМИ: Связанная с экс-депутатом Волчеком машина сбила ребенка на Чкаловском проспекте

18:17 Макаров: В статье Путина четко и понятно расставлены исторические акценты

18:00 ЛДПР определилась с выдвиженцем для участия в выборах главы Коми

17:26 Петербургским семьям с инвалидами предоставят соцвыплаты на покупку жилья

17:21 Защита Егора Жукова обжаловала его приговор в кассационном суде

17:17 Членов УИК Петербурга начали тестировать на коронавирус

16:51 Эффективность работы управляющих компаний домов будут оценивать по состоянию подвалов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru