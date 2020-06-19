Макаров: В статье Путина четко и понятно расставлены исторические акценты

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 19 июня высказался о статье Владимира Путина "Реальные уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны", опубликованной накануне в "Российской газете" и американском издании National Interest.

Спикер ЗакСа назвал президентский текст призывом к открытому международному сотрудничеству "во имя будущего мира". Макаров заявил, что в России помнят о ленд-лизе, втором фронте и подвиге героев Сопротивления и хотят, чтобы и в Европе не забывали о миллионах советских гражданах, ставших жертвами назизма.

"В статье Владимира Владимировича Путина четко и понятно, с опорой на неопровержимые факты и документы расставлены исторические акценты, твердо обозначена позиция нашей страны. Это особенно важно, потому что язык первоисточников звучит одинаково в каждой стране", - цитирует Макарова пресс-служба ЗакСа.

Статья президента вызвала общественный резонанс. Сразу несколько СМИ и блогеров обратили внимание на то, как Путин описал присоединение стран Балтии к СССР в 1940 году. Глава государства, в частности, заявил, что вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в Советский Союз "соответствовало международному и государственному праву того времени".

Кроме того, исследователь архивов Игорь Петров обратил внимание на слова Адольфа Гитлера, на которые сослался Путин в своей статье. По мнению Петрова, представленному на его странице в Facebook, президент мог привести "фейковую" цитату, взятую из книги, признанной экстремистским материалом и запрещенной в Российской Федерации.

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