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18:18

СМИ: Связанная с экс-депутатом Волчеком машина сбила ребенка на Чкаловском проспекте

фото ЗакС политика СМИ: Связанная с экс-депутатом Волчеком машина сбила ребенка на Чкаловском проспекте

Автомобиль Range Rover, который сбил ребенка на Чкаловском проспекте 16 июня, связан с экс-депутатом ЗакСа Петербурга и Госдумы Денисом Волчеком, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Машиной в день аварии могла управлять дочь Волчека Яна, пишет "Фонтанка.ру". Вечером 16 июня у дома 50 по Чкаловскому проспекту этот автомобиль сбил пятилетнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. У ребенка зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа, сообщил источник "Интерфакса".

Управление ГИБДД по Петербургу в рассылке указывало, что за рулем сидел водитель-мужчина 1998 года рождения, пишет "Фонтанка". Петербурженка, ставшая свидетелем произошедшего, в Instagram опубликовала несколько постов, указав, что машиной управляла женщина. В постах она говорила, что пыталась дать показания сотрудникам ГАИ, но они отказывались от помощи. Позже, когда с ней связались журналисты, она сказала, что не уверена, будто за рулем сидела женщина, и предположила, что ее посты были ошибочными.

Сама Волчек отказалась от комментариев, передает MR7.

Дениса Волчека, а также предпринимателя Зураба Плиева подозревают в покушении на мошенничество. По версии следствия, их представитель получил от доверенного лица одного из бизнесменов 8 млн рублей за то, чтобы коммерсанта не привлекли к уголовной ответственности.

Волчек был депутатом петербургского парламента от ЛДПР в 2002 году. В 2007-м избрался в Госдуму, став депутатом сначала V, а потом и VI созыва. В 2016 году у Волчека случился конфликт с Владимиром Жириновским, после чего он попробовал избраться вновь, но уже от "Справедливой России", однако проиграл.

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