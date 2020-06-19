РЖД возобновляет прерванное из-за обрушения моста сообщение с Мурманском

ОАО "РЖД" сняло запрет на отправку грузов в сторону порта Мурманска, передает РБК со ссылкой на телеграмму за подписью замгендиректора РЖД Павла Иванова.

По данным издания, в ближайшее время откроется движение поездов в сторону Мурманска по новому обходному пути. РЖД разработало новый график движения, в том числе план подвода к порту грузовых поездов, задержанных в пути. Речь идет о перевозке по временному участку Выходной — Мурмаши — Кола.

С 18 июня разрешена погрузка всех грузов, кроме каменного угля, отправленных на станцию Мурманск. Ограничение на отправку угля возобновится примерно через трое суток после открытия движения или раньше при сокращении количества грузовых поездов на подходах к порту. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что сообщение будет восстановлено вечером в пятницу, 19 июня.

Железнодорожное сообщение в Мурманской области было прервано после того, как рухнул мост через реку Кола. Одна из опор не выдержала после того, как ее подмыло из-за поднявшегося уровня воды.