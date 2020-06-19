Пост Дудя о голосовании по Конституции набрал 370 тысяч лайков за два часа

Журналист Юрий Дудь в своем Instagram опубликовал пост о своем отношении к голосованию по поправкам в Конституцию, который за два часа набрал 370 тысяч лайков.

Дудь заявил, что считает голосование позором, и что его единственный смысл – "дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года". Журналист сослался на фрагменты пресс-конференции Путина 2008 года, в котором президент заявил, что не будет нарушать действующую Конституцию, и сравнил зависимость от власти с зависимостью от табака или наркотиков.

"Говорят, самая большая зависимость – от власти. Я этого никогда не чувствовал", - процитировал Дудь Путина.

По словам Дудя, сам он пока не знает, что будет делать: бойкотировать голосование или проголосовать против.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, фактически оно начнется 25 июня.