Из партий только "Единая Россия" договорилась с Общественной палатой о наблюдении на голосовании

Для организации наблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию Общественная палата Петербурга набрала 10 751 человека, сообщил ЗАКС.Ру председатель рабочей группы ведомства по осуществлению общественного контроля за реализацией избирательных прав граждан Александр Вахмистров. Он уточнил, что регистрация наблюдателей будет проходить до 30 июня.

Вахмистров сообщил, что палата для обеспечения наблюдения на голосовании заключила соглашения с Советом муниципальных образований и партией "Единая Россия". Другие политические партии ведомство также приглашает к сотрудничеству, заявил представитель палаты:

"Общественная палата Петербурга открыта и для других партий, у которых есть желание и ресурсы принять участие в наблюдении. Важно, чтобы процесс прошел легитимно и достоверно".

Также ОП Петербурга подписало соглашения с 60 некоммерческими организациями, добавил Вахмистров. По его словам, среди них корпус "За чистые выборы", петербургское отделение Общероссийского общества автомобилистов, "Группа народного контроля в сфере малого и среднего предпринимательства "Дозор", а также ряд культурных, спортивных и социальных организаций.

Напомним, на общероссийском голосовании наблюдение на выборах организует только Общественная палата. На круглом столе в Центральной избирательной комиссии 18 июня эксперты сообщили о сложностях, которые возникают при попытках зарегистрироваться в качестве наблюдателей. Координатор движение за права избирателей "Голос" в Петербурге Наталия Менькова рассказала ЗАКС.Ру, что организация так и не получила ответа от региональной палаты и обратилась в федеральный орган. Глава ЦИК Элла Памфилова 19 июня заявила, что комиссия направит в палату обращение с просьбой упростить процесс.