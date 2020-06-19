Гарюгин заявил о готовности метро Петербурга вернуться к обычному режиму работы

Начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что подземка готова вернуться к полноценному обычному режиму работы.

По словам Гарюгина, с понедельника метро перешло на обычный график, но, несмотря на уменьшение интервалов движения поездов, все еще работает до 22:00. По словам Гарюгина, в среднем вагоны метро заполняются на 70 человек.

"Шарик на стороне Роспотребнадзора. Если они считают, что мы вышли на безопасный уровень, то мы готовы вернуться к старому режиму работы", - сказал Гарюгин.

Метро в Петербурге работает в укороченном режиме с апреля, когда ввели ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса. Сейчас в Петербурге поэтапно смягчают эти ограничения.