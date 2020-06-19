Глеб Чипига ("Наблюдатели Петербурга"): "Возможностей следить за голосованием мало, но мы будем стараться"

Наблюдение за всенародным одобрением обнуления президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию полностью поручено общественным палатам. Однако представители независимых организаций ищут возможности контроля за ходом плебисцита. О планах и настроениях участников "Наблюдателей Петербурга" ЗАКС.Ру рассказал координатор этого движения Глеб Чипига.

- Контролем за процедурой голосования по одобрению поправок в Конституцию будут заниматься исключительно общественные палаты. Правильно ли я понимаю, что участников "Наблюдателей Петербурга" в списках допущенных до участков наблюдателей не будет?

- Есть члены "Наблюдателей Петербурга" и есть люди, с которыми мы сотрудничаем. Централизованно мы никого не пытались направить через Общественную палату. Если кто-то в эти списки и попал, то по частной инициативе. Мне об этом ничего не известно.

- Почему такая принципиальная позиция по отношению к Общественной палате?

- У нас в Петербурге Общественная палата совершенно демонстративно не занимается никаким контролем на выборах. Например, на выборах в сентябре 2019 года было множество нарушений. Часть из них признала даже Центральная избирательная комиссия, а от Общественной палаты я не видел никакого признания. Если бы этот орган занимался контролем, он должен был эти нарушения заметить и о них заявить.

- Они сами к вам обращались с предложением сотрудничать 1 июля?

- Нет. Никаких предложений не было. Более того, к началу июля, насколько я помню, они писали, что у них уже есть несколько тысяч наблюдателей. При этом широко распространяемого анонса ведущейся записи не было.

- Общественная палата объявила список общественных организаций, которые предоставят своих наблюдателей. Вы раньше пересекались на участках с представителями этих организаций?

- Я никогда не слышал ни про одну из этих организаций, чтобы они всерьез занимались контролем за выборами. Кроме, может быть, совета муниципальных образований. Но эта организация является заинтересованной в результатах выборов.

- Вы общаетесь с независимыми наблюдателями из других городов. Они взаимодействуют с общественными палатами?

- Наши коллеги по Альянсу независимых наблюдателей за общероссийским голосованием, который мы недавно создали (в него входят "Голос", "Гражданин наблюдатель", "Выборы. Народный контроль", СОНАР и некоторые другие организации), действительно, возлагали надежды на то, что можно будет направить своих представителей через Общественные палаты. Но я не слышал, чтобы общественные палаты подписывали какие-то соглашения о взаимодействии с этими организациями.

Интересный случай произошел с известным в наблюдательской среде активистом Владимиром Егоровым (координатор движения "Голос" - ЗАКС.Ру). Он пытался через Общественную палату Российской Федерации стать наблюдателем, кажется. А представители палаты сообщили, что, подавая заявку, Егоров не приложил скан паспорта. Хотя у него есть на руках опись о том, что он ее подавал. Так демонстративно действует Общественная палата даже по отношению к достаточно известным людям, которые хотели бы попробовать понаблюдать. У меня нет статистики по всей стране, поэтому заявлять, что никого не берут, я не могу. Но тенденция такая, что Общественные палаты не очень хотят сотрудничать с наблюдательскими организациями, которые занимаются реальным контролем.

- Как строится ваша работа в существующих условиях?

- Мы будем работать с членами участковых избирательных комиссий, в первую очередь, с правом решающего голоса. Предложим тем из них, кто согласится выходить на избирательные участки 1 июля и в дни досрочного голосования, собирать информацию и передавать ее нам. Будем проводить для них обучение, оказывать всяческую поддержку, координировать их действия. При этом мы понимаем, что значительная часть членов комиссий не захочет участвовать из-за коронавируса и из-за того, что они не считают важным само это мероприятие. Я не знаю, сколько именно членов комиссий откажется работать. По моим оценкам, около половины или больше.

- Речь идет о членах УИК, с которыми вы взаимодействуете, или в целом?

- Я имел в виду тех, с кем поддерживаем связь. Про членов комиссий, с которыми мы не связаны, я знаю, что из них тоже многие не хотели бы в этом участвовать. Но поскольку среди них довольно много бюджетников, думаю, на них находят способы воздействовать.

- Одна из УИК Екатеринбурга в полном составе заявила, что не будет работать на плебисците. В Петербурге такое возможно?

- Думаю, что возможно. И может быть, уже возникает, хотя я не слышал о таких заявлениях, что все в полном составе решили не выходить. Но для того, чтобы комиссия была недееспособной, достаточно, чтобы не вышла половина. Судя по тому, что по многим территориям объявлен набор в резерв, такие ситуации либо возникают, либо ТИКи ожидают, что это может случиться.

- Как проконтролировать, что на том или ином участке присутствуют именно члены УИК, а не посторонние люди, посаженные вместо них кем-то заинтересованным?

- Это опасение небезосновательно. У меня есть информация по некоторым комиссиям, что это возможно. Я координирую Кировский район, и у нас такая информация проходила. Проконтролировать это непросто. Проще всего это сделать члену комиссии, который уже работал с этим составом комиссии и всех знает в лицо. Даже для наблюдателя или нового члена комиссии это может быть не так просто. Хорошая практика - наличие у каждого члена комиссии нагрудного бейджа. Но в комиссии у нас может быть около 12 человек с правом решающего голоса и обычный избиратель вряд ли будет обходить каждого и сверяться со списком.

- Из-за досрочного голосования многие опасаются возможной подмены бюллетеней. Такое действительно происходило во время избирательных кампаний, на которых была возможность "досрочки"?

- Свидетелем таких случаев я не был. Им, в принципе, довольно трудно стать. Если кто-то хочет подменить бюллетени на досрочном голосовании, проследить за этим трудно. В этом и проблема, что сама процедура не предполагает серьезных возможностей для контроля. Эти бюллетени же нужно хранить в течение недели и в это время с ними может что-нибудь произойти. Их кладут в бумажный конверт, заклеивают и убирают на ночь в сейф. При этом, например, нет обязанности наклеить на сейф наклейку, чтобы убедиться, что его не вскрывали. Эти конверты, по сути, можно вскрыть, заменить, вложить в них другие бюллетени. Это можно легко сделать так, что никто не увидит. Это можно было бы контролировать, если бы, например, все эти конверты упаковывали в пакеты, которые нельзя вскрыть без их повреждения, если бы сейфы оклеивали одноразовыми наклейками, если бы у комиссии была обязанность проводить опечатывание и вскрытие в присутствии наблюдателей и в определенное время.

Тем не менее, в тех случаях, когда был отдельный подсчет досрочно проголосовавших и его можно было сравнить с общим подсчетом, разница по кандидатам была очень существенной. Подмена - не подмена, но голоса различались очень подозрительно. Это было на выборах 2014 года в Петербурге и во время кампаний в других регионах.

- Какие способы контроля за досрочным голосованием существуют?

- Единственный нормальный способ контроля я уже назвал. Нужно, чтобы комиссия была готова упаковывать бюллетени в специальные защищенные пакеты и убирать их в опечатываемые сейфы, а опечатывать и вскрывать их только в присутствии наблюдателей. Только это может сработать. Если эта процедура применяться не будет, то, по большому счету, никаких способов проконтролировать нет. Иногда нам удавалось этого добиваться на обычных выборах, договаривались с комиссиями. Такие случаи были, но, к сожалению, не часто, и это всегда были муниципальные выборы. А сейчас, на федеральном мероприятии, даже если удастся обеспечить хороший контроль даже на нескольких десятках участков города, - это будет капля в море.

- Избирателю вообще возможно как-то подстраховаться, чтобы его голос был учтен?

- Я слышал о таком примере, кажется, в Московской области. На одном из избирательных участков работает достаточно много членов комиссий, которые хотели бы, чтобы все прошло честно и в соответствии с законом и порядком. Они предлагали всем прикрепиться к их избирательному участку и голосовать у них.

- В Петербурге такое возможно?

- Для этого нужно, чтобы хотя бы несколько членов комиссии могли взять на себя инициативу. Им придется работать все дни досрочного голосования. То есть целую неделю тщательно следить за соблюдением процедур, следить, чтобы бюллетени опечатывались, упаковывались, следить за всеми выездными голосованиями, а в день может происходить по несколько выездов. Сейчас выездное голосование работает даже на досрочном и есть предположение, что именно на нем могут быть произведены подлоги и вбросы. Нужно будет проконтролировать каждый ящик. Учитывая, что независимых членов в комиссиях у нас редко больше двух-трех, а ящиков может быть больше семи, возможности все это проконтролировать в общем-то нет.

- "Наблюдатели Петербурга", которые не входят в составы УИКов, планируют как-то следить за надомнымм голосованием?

- Да. Мы планируем дежурить рядом с участками и следить за этими выездами, сопровождать группы, которые будут организовывать выездное голосование. Планируется, что могут быть выезды на предприятия. Туда могут вообще никого не пустить. Что там будет происходить - тоже вопрос. Хотя проконтролировать это практически невозможно, можно просто посмотреть и зафиксировать, будут ли происходить достаточно явные нарушения.

- Как вскроется явное нарушение, если в квартиры вас, наверняка, не впустят, да и в подъезд могут не пустить?

- У выездной группы есть реестр заявок избирателей. Человек 15-20 в нормальной ситуации. Одно дело, когда они каждого обошли с этим ящиком, другое - если они свернут за угол, сделают свое дело и вернутся обратно. Вот это будет явное нарушение.

- Массовые нарушения на выборах 2011 года фиксировались на видео, эти ролики "взорвали" соцсети и стали катализатором массовых протестов. Сейчас эта история может повториться?

- Это вопрос, скорее, к социологам. Насколько я понимаю, некоторые из них допускают такое.

- Предать огласке нарушения, если они случатся, можно будет так же как в 2011 году?

- Будем стараться, но количество желающих участвовать гораздо меньше, чем в 2011 году. И меньше возможности для контроля. Сейчас лето, сейчас эпидемия, сейчас многие считают, что это мероприятие просто фарс и цирк. Они в принципе не хотят заниматься контролем. Но с теми людьми, которые участвовать хотят, мы постараемся сделать все возможное.

Беседовал Сергей Еремеев