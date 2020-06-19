У Гостиного двора задержали 7 участников пикетов в поддержку фигурантов "челябинского дела"

Полицейские задержали семерых активистов "Другой России" во время одиночных пикетов в поддержку фигурантов "челябинского дела" у Гостиного двора, передает "Северо-Запад. МБХ медиа".

В рамках "челябинского дела" в 2011 году были арестованы члены организации "Хизб ут-Тахрир" (признана экстремистской и запрещена в РФ). По делу проходят Ринат Галлиулин, Рушат Валиев, Ринат Идельбаев, Вадим Насыров и Марат Базарбаев, их признали виновными в подготовке к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя. Первого приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима, остальных – к шести годам

У Гостиного двора задержаны Александр Раймонди, Владимир Линда, Анна Дудникова, Сергей Чекунов, а также активисты Илья, Дмитрий и Петр. Они выступали против ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти), а также за освобождение фигурантов "челябинского дела".