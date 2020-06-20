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10:48

Число умерших от коронавируса в России достигло 8 тысяч человек

фото ЗакС политика Число умерших от коронавируса в России достигло 8 тысяч человек

В России за последние сутки зафиксировано 7889 новых случаев заражения коронавирусной инфекции во всех регионах, всего известно о 576 952 заболевших, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Умерли за минувший день 161 пациентов с коронавирусом, за весь период эпидемии умерли 8002 человека в России. Выздоровели 334 592 человека, из них 10 186 за последние сутки. В штабе заявили, что число выздоровевших стабильно превышает число заболевших коронавирусной инфекции в день.

В Петербурге прибавилось 232 зараженных, общее число заболевших составляет 21 966 человек. В Ленобласти заразились еще 54 человека, в общей сложности болеют 3912 жителей региона.

В Архангельской области прибавился 121 зараженный (всего 4395), в Псковской – 95 (всего 2183), Мурманской – 66 (всего 4346). В Новгородской области заболели еще 59 человек (всего 2362), в Коми – 57 (всего 2744), Калининградской области – 35 (всего 2262). В Карелии насчитали еще 26 зараженных (всего 960), в Вологодской области – 22 (всего 1408), Ненецком автономном округе – 5 (всего 95).

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