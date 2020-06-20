СМИ: Экспертиза признала Ефремова вменяемым

Психиатрическая экспертиза признала актера Михаила Ефремова вменяемым, пишут РИА "Новости" и "Интерфакс" со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, психиатр, признавая дееспособность Ефремова, обратил внимание на употребление актером алкоголя и наркотиков. При этом, сказал собеседник агентства, потребости в более глубоком стационарном обследовании Ефремова медики не нашли.

Ефремов заключен под домашний арест после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь.