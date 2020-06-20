Путин вручит новые госнаграды медикам, борющимся с коронавирусом

Президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время наградит медиков, работающих с коронавирусными пациентами, учрежденными накануне орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, передает ТАСС.

Об этом Путин объявил на встрече с медработниками в режиме видеоконференции.

"В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, ученые, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал", - сказал Путин.

Указ об учреждении новых государственных наград был опубликован накануне.