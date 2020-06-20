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17:55

В Петербурге закроют более 30 коммерческих и пять социальных маршрутов

фото ЗакС политика В Петербурге закроют более 30 коммерческих и пять социальных маршрутов

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков в разговоре с "Петербургским дневником" заявил, что в ближайшее время будут закрыты 35 коммерческих и 5 социальных маршрутов.

Поляков подчеркнул, что закрытие маршрутов не скажется на качестве транспортного обслуживания петербуржцев. По его словам, переговоры с перевозчиками по этому поводу еще в процессе.

Ранее в комитете сообщали, что сокращение маршрутов необходимо, чтобы привести реестр в соответствие с реальностью. Под сокращение попали невостребованные маршруты или дублирующие социальный транспорт. Маршрутную сеть сократят с июля, хотя на новую модель работы частные компании должны перейти в ноябре 2021 года.

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