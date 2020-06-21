В Ленобласти задержали участников автопробега, посвященного памяти ВОВ

Петербургское отделение политического движения "За новый социализм" сообщило о задержании своих сторонников, которые велопробегом отметили годовщину начала Великой Отечественной войны. Инцидент произошел на Невском пятачке. В акции участвовало около двадцати автомобилей.

Представители движения утверждали, что по меньшей мере семь часов людей держали в полицейском участке Кировска без составления протокола.

"Пытаются вменить организацию митинга", - гласит их сообщение.

Отметим, что лидера левого движения "За новый социализм" Николая Платошкина в июне посадили под домашний арест.